Без маски нікуди

В Одесі поліція продовжує штрафувати за порушення карантинних обмежень

Цього разу постраждала продавщиця магазину на вулиці Марсельській. Жінка відпускала товар покупцям без захисної маски на обличчі за що і поплатилася. Про це стало відомо з судового реєстру, передає Рoliteka.net.

Минулого тижня, 18 вересня, відбулося судове засідання у цій справі і що примітно, на нього жінка-продавщиця не з'явилася.

Про дату, час і місце розгляду справи їй повідомляли належним чином. Будь-яких клопотань про розгляд справи без її участі одеситка до суду не посилала.

Зрештою суддя оштрафував порушницю на суму в розмірі 17 тисяч гривень. Також вона повинна сплатити 420 гривень судового збору.

А тим часом кількість жертв від китайської інфекції на території Одеської області істотно збільшилася і досягла 174 осіб.

Станом на ранок, 24 квітня на території регіону зафіксовано сім нових летальних випадків. Такі дані оприлюднили в прес-службі Одеської обласної адміністрації.

Від ускладнень, викликаних підступним вірусом померли: один пацієнт в Одесі, чотири - в Ізмаїлі, один-в Білгород – Дністровському районі, один-в Ізмаїльському.

Нових випадків захворювання за добу зафіксовано 179, а з початку пандемії - 12 308 осіб.

Зазначається, що інформації про випадки одужань вчора в регіоні немає.

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