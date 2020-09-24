В Одесі поліція продовжує штрафувати за порушення карантинних обмежень
Цього разу постраждала продавщиця магазину на вулиці Марсельській. Жінка відпускала товар покупцям без захисної маски на обличчі за що і поплатилася. Про це стало відомо з судового реєстру, передає Рoliteka.net.
Минулого тижня, 18 вересня, відбулося судове засідання у цій справі і що примітно, на нього жінка-продавщиця не з'явилася.
Про дату, час і місце розгляду справи їй повідомляли належним чином. Будь-яких клопотань про розгляд справи без її участі одеситка до суду не посилала.
Спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків: "Невже свої?"
Розповніла Тіна Кароль в сукні-ночнушці показала свої недоліки: "Старенька"
З українців здеруть по 16 тис. гривень, розкрився сюрприз держбюджету-2021: "з кожного, включаючи новонароджених…"
"А як тобі було ходити по ресторанах і судити?": Фреймут після скандалу з Кухар рознесли на "Танцях з зірками"
Зрештою суддя оштрафував порушницю на суму в розмірі 17 тисяч гривень. Також вона повинна сплатити 420 гривень судового збору.
А тим часом кількість жертв від китайської інфекції на території Одеської області істотно збільшилася і досягла 174 осіб.
Станом на ранок, 24 квітня на території регіону зафіксовано сім нових летальних випадків. Такі дані оприлюднили в прес-службі Одеської обласної адміністрації.
Від ускладнень, викликаних підступним вірусом померли: один пацієнт в Одесі, чотири - в Ізмаїлі, один-в Білгород – Дністровському районі, один-в Ізмаїльському.
Нових випадків захворювання за добу зафіксовано 179, а з початку пандемії - 12 308 осіб.
Зазначається, що інформації про випадки одужань вчора в регіоні немає.
Нагадавши, небезпечна хвороба забирає життя людей на Одещині, тривожна статистика
Як повідомляла Politeka, транспортний колапс в Одесі: на зупинках застрягли безліч людей, з'явилося відео
Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.