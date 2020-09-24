В Одесі силовики затримали небезпечну банду, яка викрала мільйон доларів

Подробиці розповіли в прес - службі регіонального ГУНП, передає Рoliteka.net.

Учасників ОЗУ (організованого злочинного угруповання) затримали бійці спецпідрозділу КОРД.

Викрадення великої суми відбулося в лютому цього року в місті Кропивницькому. Тоді члени банди на місцевого жителя і змусили його віддати близько мільйона доларів.

Днями спецназ провів ряд обшуків по місцях постійного і тимчасового проживання учасників ОЗУ, в гаражному приміщенні і в автомобілях фігурантів.

За результатами обшуків поліцейські вилучили авто, яке використовувалося спільниками під час вчинення кримінального правопорушення, а також зброю, грошові кошти та інші речові докази.

Було встановлено, що бандити промишляли віджиманням майна у громадян. Для цього вони використовували вогнепальну зброю і застосовували насильство.

Зазначається, що чотирьом учасникам ОЗУ повідомлено про підозру за статтями про бандитизм, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та розбій (ст.257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України).

До цього ми повідомляли, що в Одесі банда шахраїв незаконно заволоділа майже двома десятками квартир городян.

Як повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань до складу злочинної групи входили чотири одесити серед яких колишній оперативник державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, адвокат і двоє цивільних.

Схему провертали завдяки незаконному втручанню в електронні реєстри із залученням нотаріусів та державного реєстратора.

Всього за період з лютого 2018 року зловмисники незаконно заволоділи 19 об'єктами нерухомості в Одесі на загальну суму понад 27 мільйонів гривень.

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