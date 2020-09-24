Потрібно завжди бути готовим дати відсіч ворогові

Військові з Одеської області зупинили умовне повномасштабне вторгнення противника

Навчання проходили на полігоні у Львівській області. У них брали участі військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, два батальйони якої базуються в Одеській області, повідомляє прес-служба Міноборони.

За легендою навчань український кордон перетнули війська блоку недружніх країн.

Мотопіхота пішла в наступ на підготовлену оборону ворога на незнайомій території і відбила контратаку противника. Зупинившись на нових рубежах, бійці підготували оборону для відбиття можливих нових атак.

Відзначається, що на полі бою були присутні закордонні військові інструктори, які допомагали аналізувати дії підрозділів і вносили коригування в динаміку бою.

Також в Міноборони розповіли, що роль ворога грали українські військовослужбовці, посилені контингентом іноземних збройних сил.

До цього ми повідомляли, що прикордонники спільно з бійцями Національної гвардії запобігли спробі незаконного перетину державного кордону біля Одеської області.

Спільні тактичні тренування розгорнулися на контрольному посту «Удобне».

Прикордонники змоделювали кілька ситуацій зі спробами організованих злочинних груп прориву через кордон на територію України.

У тренуваннях були задіяні військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону та Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

Нагадавши, одеситів сполошила військова авіація НАТО над містом.

Як повідомляла Politeka, військові з бійцями Нацгвардії відбили спробу прориву через кордон в Одеській області: кадри

Також Politeka писала, що в Одеській області силовики відбили атаку "диверсантів": оприлюднені фото і деталі