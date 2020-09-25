Погіршення епідеміологічної ситуації в Одеській області стало приводом до закриття ще однієї школи

Так, стало відомо, що з 24 вересня Кілійська школа № 5 припинила свою роботу у у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності на ГРВІ. Про це повідомив на сторінках соцмереж мер Кілії Павло Бойченко, передає Politeka.net



За його словами, вірус виявили у 31% учнів школи, у зв'язку з чим подальша її робота є неможливою, і заклад йде на карантин.

Також він зазначив, що на межі зупинки навчального процесу знаходяться також школа № 2 і дитячий садок «Дельфін».

Павло Бойченко попередив батьків: школярів дотримуватися всіх вимог спрямованих на протидію поширенню вірусу.

"Заради здоров'я Вашого і ваших дітей, заради якісного навчального процесу в класах (жодне дистанційне навчання не замінить урок в класі), прошу вас ретельно дотримуватися всіх вимог, щоб не допустити поширення ГРВІ та COVID-19», - попередив мер, нагадавши городянам про необхідність дотримання соціальної дистанції, використання масок і антисептиків, а в разі прояву симптомів захворювання, закликав самоізолюватися і звертатися до сімейного лікаря.

Раніше ми писали, все більше класів в одеських школах переходять на дистанційне навчання через захворюваність китайським вірусом.

Так, вже стало відомо, що в Одесі 28 шкільних класів і чотири групи в дитячих садах вирушили на самоізоляцію.

За словами директора Департаменту освіти Одеської міськради Олени Буйневичн, на карантині зараз перебуває близько 650 дітей. Всі вони продовжують вчитися Дистанційно. Після виявлених випадків всі приміщення навчальних закладів продезінфікували і інші класи змогли повернутися до звичайного шкільного життя.

Всього в Одесі з початку епідемії вірусом заразилися 301 дитина. В області зафіксовано 917 заражень дітей.

Нагадаємо, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, масове звільнення вчителів зі шкіл почалося в Одесі: влада зробила заяву.

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.