За минулу добу на території Одеської області зареєстровано 161 нових випадків захворювання китайським вірусом

Про це повідомляє РНБО України, передає Politeka.net

Так, станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, загальна кількість заражених на Одещині досягла 12470 осіб.

У регіоні за добу додалося 161 пацієнт з COVID-19. Летальних випадків з початку карантину-174.

Також стало відомо, що вчора від ускладнень підступного вірусу ніхто не помер.

Тільки двоє пацієнтів вчора вилікувалися від "ковід" (2520 за весь час). 161 осіб перебувають під підозрою (14255).

До цього ми повідомляли, в мережі оприлюднили статистику смертності в Одеській області.

Дані з'явилися на сайті облуправління статистики.

Згідно з інформацією, за шість місяців цього року загальна кількість померлих в Одеській області склала 18960 осіб. При цьому від хвороб органів дихання померли 420 осіб, з них 157 - від грипу та пневмонії.

Найбільша кількість життів, а саме 12414 забрали хвороби системи кровообігу. Від злоякісних пухлин померли 2868 осіб. Туберкульоз став причиною смерті 158 жителів регіону, від синдрому набутого імунодефіциту загинули 238 осіб.

Варто відзначити, що за січень-липень місяців число летальних випадків в результаті ДТП склало 142. Жертвами отруєння алкоголю стали 101 людина.

Також варто звернути увагу, що втопилися на водоймах Одеської області 35 осіб, а під час пожеж загинули 57.

Нагадаємо, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

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Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.