Всім було від 18 до 21 року.

Під Одесою компанія молодих людей на іномарці потрапила в ДТП з трагічними наслідками

Аварія трапилася біля Одеського промринку "сьомий кілометр" в Овідіопольському районі, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Копи розповіли, що 21-річний водій автомобіля Toyota Cresta не впорався з керуванням, в результаті машина злетіла в кювет, а потім перекинулася. У той момент в салоні перебувала молода компанія з шести чоловік, всім було від 18 до 21 року.

Від удару 18-річний пасажир автомобіля загинув на місці, 19-річний помер у лікарні. Решта хлопців вижили, але знаходяться з різними травмами в лікарні.

Також стало відомо, що в Одесі на селищі Котовського під колеса іномарки потрапила 48-річна жінка, що переходила дорогу по пішохідному переходу.

Аварія сталася ввечері, 24 вересня, на проспекті Добровольського. Від отриманих травм постраждала померла на місці ДТП. Чи постраждав водій іномарки невідомо. Детальні обставини події встановлюються.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області сталася ДТП, в якій загинув хлопець на мотоциклі.

Аварія трапилася в селі Малодолинське Овідіопольського району.

На повороті мотоцикліст врізався у вантажну фуру, яка їхала по трасі. Від отриманих травм він помер на місці.

Як стверджують очевидці, хлопець навмисне скоїв смертельну для себе ДТП після сварки з коханою.

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