На строкову службу в армію з Одеської області призвуть понад сім сотень молодих людей

Так, з 1 жовтня в Україні стартує осінній призов. В уряді вже затвердили чисельність громадян, які йому підлягають. Про це повідомили в прес-службі Кабміну, передає Politeka.net

Зокрема всього необхідно 15 570 осіб, з них 7,5 тис. - в ЗСУ, 600 - в Держспецтрансслужбу, 4 970 - в Нацгвардію і 500 осіб в Держприкордонслужбу.

Також стало відомо, що з Одеської області на строкову військову службу призовуть 735 громадян.

На кожного призовника виділили 4 297 гривень. З них 4 204 гривень - це допомога призовнику, а залишок призначений для підготовки та проведення призову.

До цього ми повідомляли, що військові з Одеської області зупинили умовне повномасштабне вторгнення противника.

Навчання проходили на полігоні у Львівській області. У них брали участі військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, два батальйони якої базуються в Одеській області, повідомляє прес-служба Міноборони.

Мотопіхота пішла в наступ на підготовлену оборону ворога на незнайомій території і відбила контратаку противника. Зупинившись на нових рубежах, бійці підготували оборону для відбиття можливих нових атак.

За легендою навчань український кордон перетнули війська блоку недружніх країн.

Нагадавши, одеситів сполошила Військова авіація НАТО над містом.

Як повідомляла Politeka, військові з бійцями Нацгвардії відбили спробу прориву через кордон в Одеській області: кадри

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