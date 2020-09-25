В Одеській області все більше шкіл і класів йдуть на карантин у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності серед дітей

Станом на 24 вересня на території Одеського регіону в навчальних закладах китайським вірусом заразилися 209 осіб, з них 91 школяр і 122 педагогів. Таку інформацію в ході брифінгу озвучив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає Politeka.net

За його словами, всього на самоізоляцію в регіоні пішло 1 598 осіб з 55 класів, з яких 1 476 учнів і 131 працівник.

При цьому в самій Одесі вірус діагностували у 32 учня і 15 співробітників, а на самоізоляцію пішли 810 учнів в 21 класі.

На даний момент на території Одещини на дистанційному навчанні знаходяться 16 шкіл – у Подільському, Березівському, Біляївському, Болградському, Ізмаїльському, Лиманському та Роздільнянському районах.

Як зазначив одеський губернатор Максим Куций, зараз в області немає "червоних" карантинних зон, а це означає, що майже 12 тисяч учнів Болградському, Ізмаїльському та Біляївському районах пішли в школу.

До цього ми повідомляли, що погіршення епідеміологічної ситуації в Одеській області стало приводом до закриття ще однієї школи.

Так, стало відомо, що з 24 вересня кілійська школа № 5 припинила свою роботу у у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності на ГРВІ. Про це повідомив на сторінках соцмереж мер Кілії Павло Бойченко.

За його словами, вірус виявили у 31% учнів школи, у зв'язку з чим подальша її робота є неможливою, і заклад йде на карантин.

Нагадавши, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, масове звільнення вчителів зі шкіл почалося в Одесі: влада зробила заяву.

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.