Величезні черги утворюються на зупинках громадського транспорту в Одесі через масові рейди поліції

Як повідомляють місцеві ЗМІ , в години пік одесити шикуються в кілометрові черги в очікуванні маршрутки. Щоб не нарватися на штраф водії транспорту беруть в салон тільки сидячих пасажирів і просто проїжджають повз.

При цьому, якщо водій погодиться перевозити стоячих, то просять людей закривати штори, щоб не проглядалося, скільки насправді в салоні пасажирів.

Критична ситуація спостерігається на селищі Котовського та Черемушках.

За словами диспетчера одного з автобусних маршрутів, на сьогоднішній день в громадському транспорті почастішали рейди поліції.

Поліцейські зупиняють транспорт, заходять у маршрутки, а потім складають протоколи на водіїв, які порушують правила перевезення пасажирів у період карантину.

Варто сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.

До цього ми повідомляли, що в Одесі патрульні не раз штрафували водіїв маршруток за порушення карантинних заходів.

Наприклад, поліцейські зупинили маршрутне таксі №150 на вулиці Краснова, висадили всіх стоячих пасажирів з салону, а на водія склали адміністративний протокол.

На ще один штраф нарвався водій громадського транспорту №148. Копи зупинили маршрутку на зупинці «Промзв'язок» і зафіксували в салоні пасажирів, які їхали стоячи і без масок.

Між поліцейським і маршрутником сталася сварка. При цьому багато пасажирів перейшли на бік водія і спробували за нього заступитися.

Треба сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.

Нагадавши, поліція влаштувала облаву на маршрутки в Одесі, відео: "висадили всіх..."

Як повідомляла Politeka, "Штрафи 170 тисяч": одеситів чекає розплата за масові гуляння на День міста

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення