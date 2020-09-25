Величезні черги утворюються на зупинках громадського транспорту в Одесі через масові рейди поліції
Як повідомляють місцеві
При цьому, якщо водій погодиться перевозити стоячих, то просять людей закривати штори, щоб не проглядалося, скільки насправді в салоні пасажирів.
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За словами диспетчера одного з автобусних маршрутів, на сьогоднішній день в громадському транспорті почастішали рейди поліції.
Поліцейські зупиняють транспорт, заходять у маршрутки, а потім складають протоколи на водіїв, які порушують правила перевезення пасажирів у період карантину.
Варто сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.
До цього ми повідомляли, що в Одесі патрульні не раз штрафували водіїв маршруток за порушення карантинних заходів.
Наприклад, поліцейські зупинили маршрутне таксі №150 на вулиці Краснова, висадили всіх стоячих пасажирів з салону, а на водія склали адміністративний протокол.
На ще один штраф нарвався водій громадського транспорту №148. Копи зупинили маршрутку на зупинці «Промзв'язок» і зафіксували в салоні пасажирів, які їхали стоячи і без масок.
Між поліцейським і маршрутником сталася сварка. При цьому багато пасажирів перейшли на бік водія і спробували за нього заступитися.
Треба сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.
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