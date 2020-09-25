По Одесі почав курсувати трамвай-галерея

Так, з 25 вересня, за маршрутом №10 ходить трамвай-галерея з оновленою фотовиставкою про 110-річну історію трамваїв в Одесі, повідомляє видання « Пасажирський транпорт ».

Справа вся в тому, що 24 вересня в місті відзначили ювілей, а саме 110 років з моменту запуску в першого трамвая в Одесі.

З цієї нагоди в КП "Одесміськелектротранс" оновили постійно діючий трамвай-галерею з бортовим номером 4012, який зазвичай ходить за маршрутом №10. Трамвай зовні відзначили великим написом»Ювілейний вагон 110 років Одеському трамваю".

Всередині вагончика знаходиться підготовлена завідувачем музеєм електротранспорту Максимом Коноваловим тематична фотогалерея, що оповідає про історію трамвайного руху в Одесі. Тут є фото найперших "бельгійських" трамваїв, в тому числі і кадри з запуску першого «виставкового» маршруту рівно 110 років тому.

Особливо зверніть увагу на кольорові кадри 1950-1970 - х років, зняті відомими фотографами із Західної Європи-Реєм де Гроотом, Вільфрідом Вольфом, Хансом Орлемансом, Хенком Онтропом та іншими.

Подивитися виставку можна всього за 5 гривень, пільговим категоріям громадян - безкоштовно.

До цього ми повідомляли, що величезні черги утворюються на зупинках громадського транспорту в Одесі через масові рейди поліції.

У години пік одесити шикуються в кілометрові черги в очікуванні маршрутки. Щоб не нарватися на штраф водії транспорту беруть в салон тільки сидячих пасажирів і просто проїжджають повз.

При цьому, якщо водій погодиться перевозити стоячих, то просять людей закривати штори, щоб не проглядалося, скільки насправді в салоні пасажирів.

Критична ситуація спостерігається на селищі Котовського та Черемушках.

За словами, диспетчера одного з автобусних маршрутів, на сьогоднішній день в громадському транспорті почастішали рейди поліції.

Поліцейські зупиняють транспорт, заходять у маршрутки, а потім складають протоколи на водіїв, які порушують правила перевезення пасажирів у період карантину.

Нагадавши, поліція влаштувала облаву на маршрутки в Одесі, відео: "висадили всіх..."

Як повідомляла Politeka, "Штрафи 170 тисяч": одеситів чекає розплата за масові гуляння на День міста

Також Politeka писала, що в Одеському трамваї чоловіки влаштували розбірки з пенсіонерами, відео: "вломив і висадив"