Досить велику червонокнижну рибу зловили на річці Дунай, а потім випустили
Відповідне відео оприлюднив Одеський рибоохоронний патруль, передає Politeka.net,
Так, 24 вересня, в промислові мережі потрапила севрюга вагою 8-9 кг.
В цей же день під наглядом державних інспекторів велика риба сімейства осетрових була звільнена і повернута до водойми.
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У патрулі зазначили, що заходи здійснюються з метою збереження та розмноження зникаючих осетрових видів риб.
До цього ми повідомляли, що на річці Дунай прикордонники затримали човен з іноземцями, причому двічі за дві доби.
22 вересня прикордонники виявили румунський катер, який тягнув на буксирі ще один.
Як з'ясувалося, троє громадян Румунії вийшли з міста Тулча на двох човнах і прямували в Кілія-столітті на риболовлю.
Однак, як пояснили затримані іноземці, вони переплутали маршрут і замість рукава Іванешть випадково зайшли в Кілійського гирла дельти Дунаю, перетинаючи державний кордон України.
Через добу після затримання інцидент повторився.
Так, 24 вересня, прикордонники спіймали двох іноземців, які пояснили, що переплутали дорогу і випадково перетнули український кордон.
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