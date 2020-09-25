Кадри того, що відбувається

Досить велику червонокнижну рибу зловили на річці Дунай, а потім випустили

Відповідне відео оприлюднив Одеський рибоохоронний патруль, передає Politeka.net,

Так, 24 вересня, в промислові мережі потрапила севрюга вагою 8-9 кг.

В цей же день під наглядом державних інспекторів велика риба сімейства осетрових була звільнена і повернута до водойми.

У патрулі зазначили, що заходи здійснюються з метою збереження та розмноження зникаючих осетрових видів риб.

Під наглядом Одеського рибпатруля у річку Дунай повернуто севрюгу #на_осетровій_варті #Одеський_рибоохоронний_патруль здійснює постійний контроль вилову риби на р. #Дунай та прилову осетрових видів. Заходи здійснюються з метою збереження та розмноження зникаючих осетрових видів риб. Так, 24 вересня під наглядом державних інспекторів з промислових сіток звільнено і повернуто до водойми севрюгу, вагою 8-9 кг. Gepostet von Одеський рибоохоронний патруль am Donnerstag, 24. September 2020

До цього ми повідомляли, що на річці Дунай прикордонники затримали човен з іноземцями, причому двічі за дві доби.

22 вересня прикордонники виявили румунський катер, який тягнув на буксирі ще один.

Як з'ясувалося, троє громадян Румунії вийшли з міста Тулча на двох човнах і прямували в Кілія-столітті на риболовлю.

Однак, як пояснили затримані іноземці, вони переплутали маршрут і замість рукава Іванешть випадково зайшли в Кілійського гирла дельти Дунаю, перетинаючи державний кордон України.

Через добу після затримання інцидент повторився.

Так, 24 вересня, прикордонники спіймали двох іноземців, які пояснили, що переплутали дорогу і випадково перетнули український кордон.

Нагадавши, екзотичну істоту виловили з моря на пляжі в Затоці: як вона виглядає, відео

Як повідомляла Politeka, вгучну рибу виловили на річці Дунай в Одеській області: як вона виглядає, відео

Також Politeka писала, що гігантську рибу виловили в лимані під Одесою: як вона виглядає, фото