Міський голова Геннадій Труханов відмовився зустрічатися з громадськими діячами під приводом карантину, при цьому на День міста про епідемію Одеський мер геть забув

Зокрема, представники громадської організації "ОПОРА" запропонували Труханову провести зустріч, на якій би він розповів про етику під час виборів.

Однак з мерії була отримана відмова, мовляв через карантин, повідомляють місцеві ЗМІ і оприлюднили письмову відповідь.

Звернемо увагу, що карантин став відмінним прикриттям для того, щоб обмежувати одні заходи, не відмовляючись від інших.

Наприклад той же День міста, який з розмахом влаштувала місцева влада, нехтуючи всіма карантинними вимогами і розгнівавши український уряд.

Варто сказати, що інші великі міста Одеської області-Південний, Кілія та Ізмаїл – вирішили не святкувати дні міста цього року через епідемію.

До цього ми повідомляли, що агітатори мера Одеси Геннадія Труханова поскаржилися, що їм не виплатили зарплату за виконану роботу.

Так, один з одеситів поскаржився, що йому і ще близько 50 осіб не заплатили гроші за передвиборчу роботу на Геннадія Труханова.

«Підробіток полягав у тому що його передвиборчі листівки вкладати в пакети, а потім ці пакети розносити по домівках. Так от, нам обіцяли виплатити через три дні після закінчення роботи. Але ось уже третій тиждень як нас годують тільки обіцянками і нічого не виплачують", - розповів чоловік.

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