На вихідних погода в Одесі змінить настрій, прогнозуються дощі з грозою і шквальним вітром

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Так, на зміну погожим дням, які встигли розпестити одеситів з початку тижня, прийде затяжна смуга негоди, яка триватиме, як мінімум, протягом усього уїк-енду, а то і до вівторка, наступного тижня.

Вже в суботу, 26 вересня, небо над містом затягне хмарами, які не розсіються до вечора.

Однак, за прогнозами синоптиків, ймовірність опадів в цей день близька до нуля. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура вночі становитиме 16-18 ° С, вдень 22-24 ° С.

Температура морської води 19-20 °С.

По області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ, гроза.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 13-18 ° С, вдень 22-27 ° С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У неділю, 27 вересня, буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, вдень південно-західний 9-14 м/с, вночі та вранці пориви шкального вітру сягатимуть 15-20 м / с.

Температура вночі 12-17 ° С, вдень 21-26 ° С.

Раніше ми повідомляли, аномально тепла погода призвела до того, що в Одесі знову розцвіли дерева.

Звичайно, спочатку і очам не повіриш, проте квітучими деревами можна помилуватися в провулку Каркашадзе на розі з французьким бульваром.

Буквально днями на деревах розпустилися ніжні білі і рожеві квітки, які всипали гілки.

Нагадаємо, що на відео показали, як гігантські медузи атакували Одеську затоку

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