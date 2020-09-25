В Одесі на гарячому спіймали злісного викрадача кабелю зв'язку

Подробиці розповіли в прес-службі місцевої поліції, оприлюднивши відео з місця злочину, передає Politeka.net

Інцидент трапився на території Державного підприємства в Суворовському районі Одеси.

Копи отримали сигнал про те, що чоловік зрізає кабель і оперативно виїхали на місце злочину. Вони прибули в той момент, коли зловмисник вже упакував награбоване в сумку і збирався сховатися. Правоохоронці його затримали.

Викрадачем виявився 28-річний місцевий житель. У нього вилучили сотні метро кабелю зв'язку та за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває, чоловік перевіряється на причетність до аналогічних правопорушень.

Одеські поліцейські на гарячому затримали викрадача кабелю електрозв’язку Одеські поліцейські на гарячому затримали викрадача кабелю електрозв’язку. 28-річний місцевий житель намагався залишити місце злочину зі зрізаною сотнею метрів дроту. Подія сталася на території державного підприємства у Суворовському районі Одеси. Отримавши повідомлення про злочин, поліцейські оперативно прибули за викликом, де і застали чоловіка, який вже спакував викрадене у сумку і збирався їхати геть. Кабель у зловмисника вилучили, а за фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває, чоловік перевіряється на причетність до аналогічних правопорушень. Gepostet von Поліція Одеської області am Freitag, 25. September 2020

Раніше ми повідомляли, що вибух і пожежа на території нафтопереробного заводу в Одесі стався з вини кабельних злодіїв, які перебили силовий кабель в 110 кіловольт. Про це заявив колишній керівник профспілки НПЗ Олександр Чеганенко.

Він повідав, що на заводі з березня 2019 року немає охорони і з цього часу там постійно орудують злодії, які вкрали вже 85 відсотків всього електрообладнання.

"Злодійство йде масштабно, професійно, злодії працюють професійним інструментом, вони не ножівкою по металу це роблять. Вирізається величезна кількість кабелів. За великим рахунком на підприємстві залишалися тільки діючі силові кабелі. На головній розподільній підстанції, яка згоріла, приходить мережа 110 кіловольт. Якщо вам хтось буде розповідати, що це сталося ненавмисно – це неправда. Все, що вкрали, обчислюється мільйонами доларів, враховуючи, скільки коштує кольоровий метал. Це ж не кабельки в квартирі. Якщо йде кабель 6 кіловольт, то в одному метрі – 64 кілограми», — повідомив Чеганенко.

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