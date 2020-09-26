За минулу добу в Одеській області від китайської інфекції померли ще вісім осіб, і це новий рекорд на сьогоднішній день

Невтішні дані оприлюднили в МОЗ, передає Politeka.

Так, станом на 26 вересня всього з початку пандемії виявлено 12 732 хворих-19. З них 5229 осіб — це одесити.

За останню добу в області додалося ще 264 нових випадки захворювання, з них 93 — у одеситів, 171 — у жителів районів області.

Від ускладнень вірусу померли вісім пацієнтів. Всього летальних випадків з початку пандемії-182.

У той же час, як повідомили в прес-службі мерії, всього Одеській інфекційній лікарні з діагнозом COVID-19 знаходяться 190 осіб. З них 148 пацієнтів – у стані середнього ступеня тяжкості, 42 – у важкому, з яких шість осіб підключені до апаратів ШВЛ.

Ще троє дітей перебувають у дитячій лікарні №3. За минулу добу в інфекціонку надійшли 18 осіб з підозрою на вірус.

Також зареєстровані чотири нових випадків захворювання у дітей віком від трьох до сімнадцяти років. Всі вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Нагадавши, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус завдає нового удару по Одещині, школи закриваються одна за одною: "майже 1500 дітей..."

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.