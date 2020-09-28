Новий тиждень принесе в Одесу сиру і дощову погоду

Як повідомили синоптики, вже з вівторка погода зробить різкий розворот і ясне сонячне небо, яке побалує одеситів у понеділок, покриється хмарами і нагряне затяжна смуга негоди. Дощ, грозу і шквальний вітер прогнозують метеорологи протягом 5 днів, також спокійно буде на морі, хвилі досягнуть до 1,4 метра у висоту, передає Politeka.net.

У понеділок, 28 вересня, очікується мінлива хмарність, без опадів, зі слабким південно-східним вітром.

Температура повітря вранці + 16+18, вдень повітря прогріється до +22 градусів.

У вівторок, 29 вересня, в Одесі протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Вдень очікується дощ, ввечері - дощ c грозою. Синоптики обіцяють штормовий вітер, шквальні пориви якого досягнуть 13-16 метрів в секунду.

Температура трохи впаде і складе +14 +18 вночі і до +21 вдень.

У середу, 30 вересня, хмарна погода триматиметься в Одесі до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Вранці і вночі очікується похолодання, а ось вдень температура повітря не зміниться. Вітер практично повністю вщухне.

Температура на стовпчиках термометра покаже +15 + 16 вночі, вдень + 20 градусів.

У четвер, 1 жовтня, з ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Увечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабшаючи, припиниться.

Температура вночі +15+16 градусів, вдень +19.

У п'ятницю, 2 жовтня, похмура погода триматиметься в Одесі не весь день - ввечері небо стане чистим і ясним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Очікується потепління і поривчастий південний вітер.

Температура на градусниках вночі покаже +16 +18, вдень +22 градуси.

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