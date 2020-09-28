В Одеській області сім'я на Жигулях потрапила в аварію з трагічними наслідками

ДТП сталася ввечері на вихідних у Білгород-Дністровському районі.

Як повідомили в патрульній поліції, на в'їзді в село Шабо зіткнулися два автомобілі, в результаті удару загинув один з водіїв, передає Politeka.net

За попередньою інформацією, водій позашляховика " Mitsubishi Outlander "скоїв дотичне зіткнення із зустрічним автомобілем" ВАЗ", в результаті чого іномарку відкинуло на кам'яний вказівний знак з назвою населеного пункту. Від отриманих травм 48-річний водій позашляховика загинув на місці.

43-річний водій "ВАЗа" з двома пасажирами - дружиною і 16-річною дочкою, не постраждали.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини, які призвели до трагедії.

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Аварія трапилася біля одеського промринку "Сьомий кілометр" в Овідіопольському районі.

За інформацією поліції, 21-річний водій автомобіля Toyota Cresta не впорався з керуванням, в результаті машина злетіла в кювет, а потім перекинулася. У той момент в салоні перебувала молода компанія з шести чоловік, всім було від 18 до 21 року.

Від удару 18-річний пасажир автомобіля загинув на місці, 19-річний помер у лікарні. Решта хлопців вижили, але знаходяться з різними травмами в лікарні.

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