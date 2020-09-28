В Одеській області за дивних обставин загинула жінка-військовослужбовець

На вихідних військове містечко в селищі Чорноморське потряс трагічний інцидент: з вікна гуртожитку на четвертому поверсі випала 46-річна жінка. У поліції стали розглядати версію про самогубство, проте знайомі не вірять і заявляють, що вона проходила свідком по одній з кримінальних справ, передає Politeka.net

Така інформація з'явилася на сторінці в Facebook громадської організації "Жіночий ветеранський рух".

Громадські працівники повідомили, що загиблою виявилася військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу, яка дислокується в передмісті Одеси.

Тетяна Варава працювала фінансисткою і проходила свідком по одній з кримінальних справ. Зокрема, у виробництві, пов'язаному з "фінансовими махінаціями", які мають відношення до попереднього місця роботи загиблої.

"Тетяна була впевнена в позитивному рішенні у справі, яке розглядалося в суді, де Тетяна проходила як свідок, хоча її і намагалися перекваліфікувати в спільницю. У розмові сестра Тетяни нам розповіла, що Таня скаржилася останні 2 тижні на умови у військовій частині, де проходила службу, на психологічний тиск", – йдеться в публікації.

В організації заявляють, що у Варави на шиї був електричний Подовжувач, а в її кімнаті – вуличний бруд з підошов взуття. При цьому жінка готувалася до весілля дочки і нібито мала "багато життєвих планів".

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