Область перейшла позначку в 13 тисяч хворих

За добу від китайського вірусу померли ще чотири людини в Одеській області

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на сайті РНБО України.

Станом на ранок, 28 вересня, на території Одеської області за добу зафіксовано 203 нових випадки захворювання. Людей, які вилікувалися немає. Від ускладнень викликаних вірусом померли 4 людини.

Всього з початку епідемії в Одеській області виявлено 13 079 випадків інфікування COVID-19 , вилікувалися 2 520 осіб, померли 191 особа, хворіють 10 368 осіб.

У той же час прес-служба Одеської ОДА оприлюднила дані, як поширився вірус по Одеській області:

- м. Одеса-5406 (діти — 322, медпрацівники-303)

-М. Б. - Дністровський район-286 (діти — 27 медпрацівники — 27)

- м. Ізмаїл-760 (діти — 66, медпрацівники-41);

— м. Чорноморськ-322 (діти — 23 медпрацівники-6);

— м. Теплодар — 43 (діти — 4, медпрацівники-1);

- м. Южний - 120 (діти — 10 медпрацівники — 2);

— Ананьївський район — 117 (діти — 9, медпрацівники-18);

— Арцизький район — 217 (діти — 19 медпрацівники-22);

- Балтський район -191 (діти-6, медпрацівники — 23);

- Березівський район -253 (діти — 29 медпрацівники — 16);

-Б. - Дністровський район - 232 (діти-15 медпрацівники -13)

- Біляївський район-730 (діти-76, медпрацівники -38)

— Бєлгородської-1010 (діти-75, медпрацівники-58)

- В. Михайлівський район-43 (діти — 6, медпрацівники-3);

— Іванівський район — 157 (діти — 9, медпрацівники-11);

- Ізмаїльський район-357 (діти-28 медпрацівники -14)

— Кілійський район-128 (діти — 16 медпрацівники — 26);

— Кодимський район — 62 (Діти-2, медпрацівники-3);

- Лиманський район-370 (діти — 34, медпрацівники — 28)

- Подільський район-606 (діти-46, медпрацівники-96)

— Окнянський район-29 (Діти-2, медпрацівники — 2);

- Любашівський район-45 (медпрацівники — 4);

— Миколаївський район-42 (діти — 3, медпрацівники — 1);

— Овідіопольський район — 593 (діти — 52, медпрацівники-25);

- Ренійський район-35 (діти — 1, медпрацівники — 1);

- Роздільнянський район-122 (діти — 12 медпрацівники-6);

- Савранський район-44 (Діти — 2, медпрацівники-4);

— Сирітський район-278 (діти — 38, медпрацівники — 19);

— Тарутинський район-268 (діти-23 медпрацівники — 14);

— Татарбунарський район — 154 (діти-6, медпрацівники-34);

— Захарівська — 15 (медпрацівники-1);

- Ширяївський район - 30 (медпрацівники — 2).

Нагадавши, центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус завдає нового удару по Одеській області, школи закриваються одна за одною: "майже 1500 дітей..."

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