В Одесі готують нові ліжка для заражених вірусом

В силу того, що інфекція, яка прийшла з Китаю, розвивається стрімкими темпами в Одесі і, як наслідок, погіршується епідеміологічна ситуація, в департаменті охорони здоров'я прийняли рішення підготувати нові місця для прийому хворих.

Як розповіла директор міськздраву Олена Якименко, для цих цілей необхідно розгорнути 30% ліжкового фонду міста, а це 715 ліжок, пишуть місцеві ЗМІ .

За словами чиновниці, на даний момент не вистачає 265 ліжок.

«Однак ми знаємо за рахунок чого їх розгорнути — це перепрофілювання міськлікарні №8, а також окремо розташованих корпусів лікарні №1», - повідомила Якименко.

У той же час вона уточнила, що мова не йде про повну заповнюваність ліжок ковидного фонду, також необхідно врахувати, що найближчим часом гряде сезон грипу та ГРВІ і потрібно бути готовим до збільшення числа хворих, яким знадобиться допомога в стінах лікарні.

Раніше ми повідомляли, що за добу від китайського вірусу померли ще чотири людини в Одеській області. Про це повідомляється на сайті РНБО України.

Станом на ранок, 28 вересня, на території Одеської області за добу зафіксовано 203 нових випадки захворювання. Вилікувалися немає. Від ускладнень викликаних вірусом померли 4 людини.

Всього з початку епідемії в Одеській області виявлено 13 079 випадків інфікування-19 , вилікувалися 2 520 осіб, померли 191 людина, хворіють 10 368 осіб.

Нагадавши, центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус завдає нового удару по Одеській області, школи закриваються одна за одною: "майже 1500 дітей..."

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.