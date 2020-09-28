В Україні вже відкрили розслідування за фактом затримання

Російські окупанти в Криму затримали молодого одесита, нібито за екстремізм

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прокуратура окупаційної влади.

Як стало відомо, 22-річний житель Одеської області приїхав на початку вересня в Крим на відпочинок, а 22 вересня в Євпаторії був затриманий окупантами за нібито публічні заклики до екстремістської діяльності на півострові.

Силовики перевезли затриманого до Сімферополя, де підконтрольний окупантам Київський райсуд Сімферополя обрав українцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі №1 Сімферополя.

У свою чергу дії окупаційної влади Криму українські правоохоронці кваліфікували за ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Винним загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що на річці Дунай прикордонники затримали човен з іноземцями, причому двічі за дві доби.

22 вересня прикордонники виявили Румунський катер, який тягнув на буксирі ще один.

Як з'ясувалося, троє громадян Румунії вийшли з міста Тулча на двох човнах і прямували в Кілія-столітті на риболовлю.

Однак, як пояснили затримані іноземці, вони переплутали маршрут і замість рукава Іванешть випадково зайшли в Кілійського гирла дельти Дунаю, перетинаючи кордон України.

За незаконний перетин кордону на іноземців складено протоколи про адміністративні правопорушення. Човни вилучені до рішення суду.

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