В Одесі масово тестують студентів, які прибули з інших міст і заселилися в гуртожитки

За словами директора міськздраву Олени Якименко, з 17 серпня було обстежено 5 732 іногородніх студента. Тестування проводили дві міські медзаклади-центр медико-санітарної допомоги №12 та міська студентська поліклініка.

Чиновниця стверджує, що ІФА-тестування проводили безкоштовно, за рахунок міського бюджету.

«В результаті у 93 студентів виявлено позитивний ІФА тест. Три студенти покинули гуртожиток і поїхали на обстеження за місцем прописки. У решти 90 учнів взяли проби на ПЛР-тестування, із загальної кількості 81 людина отримала негативний результат, 9 ще в роботі", - розповіла Якименко.

Директор міськздраву зазначила, що ті студенти, які зараз в очікуванні результатів, знаходяться в спеціально відведених ізоляторах.

Станом на ранок, 28 вересня, на території Одеської області за добу зафіксовано 203 нових випадки захворювання. Вилікувалися немає. Від ускладнень викликаних вірусом померли 4 людини.

Всього з початку епідемії в Одеській області виявлено 13 079 випадків інфікування-19 , вилікувалися 2 520 осіб, померли 191 людина, хворіють 10 368 осіб.

Також ми повідомляли, що в силу того, що інфекція, яка прийшла з Китаю, розвивається стрімкими темпами в Одесі і, як наслідок, погіршується епідеміологічна ситуація, в департаменті охорони здоров'я прийняли рішення підготувати нові місця для прийому хворих.

Як розповіла директор міськздраву Олена Якименко, для цих цілей необхідно розгорнути 30% ліжкового фонду міста, а це 715 ліжок.

За словами чиновниці, на даний момент не вистачає 265 ліжок.

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