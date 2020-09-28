В Одесі зафіксували порушення карантинних обмежень у трамваях

Відповідне відео оприлюднили обурені очевидці в мережі, передає Politeka.net

Після того, як поліція стала масово штрафувати водіїв маршруток за перевезення стоячих пасажирів, вони суворо обмежили кількість місць в салоні і стали брати тільки сидячих. Через це на зупинках утворилися гігантські черги. Одесити поскаржилися, що їм доводиться годинами стояти, щоб дістатися на роботу.

У понеділок, 28 вересня, багато водіїв і зовсім не вийшли на маршрут і черги ще більше збільшилися, зрештою у людей урвався терпець і вони перекрили вулицю Заболотного і Дніпропетровську дорогу.

Для вирішення проблеми нестачі маршруток в Суворовському районі "Одесміськелектротранс" запустили додаткові трамваї на маршрути №1 і №7. Крім того, в напрямку вулиці Семена Палія запустили додаткові автобуси великої та середньої місткості.

Однак, як видно на кадрах, які вдалося зняти очевидцям, в трамваях пускають набагато більше пасажирів, ніж сидячих місць.

Така несправедливість викликала хвилю гніву серед одеситів.

"Чому так, одним можна стоячими їздити, а маршрутки тільки по сидячих місцях", "Або хтось хоче вбити бізнес маршрутників"," У трамваї ковідом не заразишся?" ,- обурюються одесити в соціальних мережах.

Нагадавши, поліція влаштувала облаву на маршрутки в Одесі, відео: "висадили всіх..."

Як повідомляла Politeka, "Штрафи 170 тисяч": одеситів чекає розплата за масові гуляння на День міста

Також Politeka писала, що гігантські черги вишикувалися в Одесі, поліція вийшла на полювання: "людей просять закривати..."