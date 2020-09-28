Синоптики розповіли, як уберегтися від наслідків

Найближчими днями в Одесі та області сильно ускладнюватимуться погодні умови, у зв'язку з чим оголошено штормове попередження

Про це попередили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Так, у вівторок, 29 вересня, буде спостерігатися істотне погіршення погоди: зливи, грози і шквальний вітер, з поривами до 18 метрів в секунду.

Синоптики прогнозують по Одесі вночі без істотних опадів, вранці і вдень значний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 9-17 м/с.

Температура вночі 16-18 °С, вдень 20-22 °С.

Температура морської води 19-20.

По області вночі місцями дощ, вдень значний, гроза.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 13-18 °С, вдень 19-24 °с.

На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

У середу також можливий дощ з грозою. Буде хмарно, але з проясненнями. У четвер і п'ятницю також дощитиме.

Синоптики просять громадян під час розгулу стихії триматися подалі від дерев, рекламних щитів і ліній електропередачі. Поблизу великих дерев не варто паркувати автотранспорт. У разі дуже сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті. У житловому приміщенні слід закрити всі вікна, забрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

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