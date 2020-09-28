Стрімке поширення вірус серед дітей стало приводом до того, що на карантин пішли ще деякі шкільні класи та дитсадівські групи В Одесі

Як передає Politeka.net, про це в ході брифінгу розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

За її словами, зараз на самоізоляцію через COVID - 19 переведено 37 шкільних класів і шість груп у дитячих садках.

"Ця цифра постійно змінюється. Так, з понеділка вже впоралися з виниклими труднощами і знову сіли за парти сім класів. На сьогоднішній день школи працюють на повну силу. Ті, кому це зручно і необхідно за медичними показниками, навчаються дистанційно, це близько 300 учнів», — заявила Олена Буйневич.

Чиновниця зазначила, що в разі переходу Одеси в «помаранчеву» зону, школи перейдуть на навчання за групами.

Станом на ранок, 28 вересня, на території Одеської області за добу зафіксовано 203 нових випадки захворювання. Вилікувалися немає. Від ускладнень викликаних вірусом померли 4 людини.

Всього з початку епідемії в Одеській області виявлено 13 079 випадків інфікування-19 , вилікувалися 2 520 осіб, померли 191 людина, хворіють 10 368 осіб.

Також ми повідомляли, що в силу того, що інфекція, яка прийшла з Китаю, розвивається стрімкими темпами в Одесі і, як наслідок, погіршується епідеміологічна ситуація, в департаменті охорони здоров'я прийняли рішення підготувати нові місця для прийому хворих.

Як розповіла директор міськздраву Олена Якименко, для цих цілей необхідно розгорнути 30% ліжкового фонду міста, а це 715 ліжок.

За словами чиновниці, на даний момент не вистачає 265 ліжок.

Нагадавши, епідемія вірусу в Одесі, число вільних ліжок прагне до нуля: медики забили тривогу

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус завдає нового удару по Одеській області, школи закриваються одна за одною: "майже 1500 дітей..."

Також Politeka писала, що центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.