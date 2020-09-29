Під Одесою чоловік, відчуваючи свою безкарність, власноруч розстріляв 5 собак
Про свавілля, яке відбувається в селі Доброолександрівка Одесокої області розповіли зоозахисники на сторінці в Facebook Animal SOS Odessa, передає Politeka.net. Крім того, вони показали відео (щоб переглянути – доскролльте сторінку до кінця).
Свідки моторошного злочину тут же викликали поліцейських, проте ті не приїхали.
"Наряд поліції прибув на місце, але спочатку просто морозилися і не хотіли приймати заяву і виконувати свої прямі обов'язки", - розповіли волонтери.
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Свідок вказав на місце, де знаходилися трупи собак, під великим тиском волонтерів і хлопців з Нацкорпусу представники поліції були змушені оформити трупи як речовий доказ і відправити на експертизу.
За словами зоозахисників, жорстке вбивство-це справа рук депутат від "Аграрної партії" Кишенка Володимира. Зараз він балотується на майбутніх виборах. Громадські працівники відзначили, що шкуродер займається вбивство не в перший раз.
"Потрібно не допустити, щоб злочин залишився безкарним.
ЗЛОЧИНЕЦЬ ПОВИНЕН СИДІТИ У В'ЯЗНИЦІ, А НЕ В КАБІНЕТІ ДЕПУТАТА!» ,- зазначають зоозахисники.
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