Проробляє це не в перший раз!

Під Одесою чоловік, відчуваючи свою безкарність, власноруч розстріляв 5 собак

Про свавілля, яке відбувається в селі Доброолександрівка Одесокої області розповіли зоозахисники на сторінці в Facebook Animal SOS Odessa, передає Politeka.net. Крім того, вони показали відео (щоб переглянути – доскролльте сторінку до кінця).

Свідки моторошного злочину тут же викликали поліцейських, проте ті не приїхали.

"Наряд поліції прибув на місце, але спочатку просто морозилися і не хотіли приймати заяву і виконувати свої прямі обов'язки", - розповіли волонтери.

Свідок вказав на місце, де знаходилися трупи собак, під великим тиском волонтерів і хлопців з Нацкорпусу представники поліції були змушені оформити трупи як речовий доказ і відправити на експертизу.

За словами зоозахисників, жорстке вбивство-це справа рук депутат від "Аграрної партії" Кишенка Володимира. Зараз він балотується на майбутніх виборах. Громадські працівники відзначили, що шкуродер займається вбивство не в перший раз.

"Потрібно не допустити, щоб злочин залишився безкарним.

ЗЛОЧИНЕЦЬ ПОВИНЕН СИДІТИ У В'ЯЗНИЦІ, А НЕ В КАБІНЕТІ ДЕПУТАТА!» ,- зазначають зоозахисники.

Расстрел собак. Доброалександровка. ‼‼‼ ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ПО РАССТРЕЛУ СОБАК. ‼‼‼ Хронология событий и новости. ✅ Вчера вечером нашим волонтерам Общественная организация "Animal SOS Odessa" поступил звонок от человека, который стал свидетелем жестокого преступления 😥 ✅ Свидетель сообщил, что видел как житель села Доброалександровка Овидиопольского района Одесской области собственноручно расстрелял пятерых собак, часть из них- домашние. А полиция отказалась при этом выезжать на вызов 🤬🤬🤬 ✅ На место преступления в срочном порядке поехали наши волонтеры и ребята из Национального корпуса 👍 ✅ Сразу вызвали с нескольких телефонов полицию. Наряд полиции прибыл на место, но вначале просто морозились и не хотели принимать заявление и исполнять свои прямые обязанности. ✅ Благодаря настойчивости и принципиальной позиции волонтеров, полицию заставили наконец начать действовать. ✅ Свидетель указал на место, где находились трупы собак, под БОЛЬШИМ давлением волонтеров и ребят из Нацкорпуса представители полиции были вынуждены оформить трупы как вещественное доказательство и отправить на экспертизу. ‼‼‼ Также стало известно имя негодяя, цинично и подло убившего собак. Выяснилось, что он проделывает это не впервые, чувствуя себя абсолютно безнаказанно. В адрес свидетелей уже поступали угрозы!! ‼‼‼ Преступник нарушил закон сразу по двум статьям- это ст.299 УК о жестоком обращении с животными, и стрельба из огнестрельного оружия в населённом пункте. ‼‼‼ Фамилия того, кто расстрелял собак- КИШЕНКО ВЛАДИМИР, ДЕПУТАТ ОТ АГРАРНОЙ ПАРТИИ И БАЛЛОТИРУЕТСЯ В ДЕПУТАТЫ НА НЫНЕШНИХ ВЫБОРАХ 🤬🤬🤬 Избиратели, вглядитесь в эту харю и запомните- во власть хочет пролезть УБИЙЦА и ЖИВОДЕР! 😡 ✅ Итак, на сегодня, 28.09 Трупы собак отправлены на экспертизу, заявление оформлено и будет внесено в ЕРДР. ‼‼‼ ДРУЗЬЯ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ- НАМ НУЖЕН МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! ‼‼‼ Нужно привлечь представителей СМИ, которых вы знаете! ‼‼‼ Нужно НЕ ДОПУСТИТЬ, чтобы преступление осталось безнаказанным. 🤬🤬🤬 ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, А НЕ В КАБИНЕТЕ ДЕПУТАТА! Gepostet von Общественная организация "Animal SOS Odessa" am Montag, 28. September 2020

Расстрел собак, вызов полиции ‼‼‼ А ВОТ НА ЭТОМ ВИДЕО ПОЯВЛЯЕТСЯ ТА МРАЗЬ, КОТОРАЯ УБИЛА СОБАК. ЗАПОМНИТЕ ЭТО ЛИЦО. Gepostet von Общественная организация "Animal SOS Odessa" am Sonntag, 27. September 2020

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