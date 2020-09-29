Минулого тижня в Одеській області зникли 16 дітей
Як передає Politeka.net, саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 21 по 27 вересня поточного року, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП.
У поліції вказали, що всі вони були знайдені і повернуті батькам.
Крім того, за цей період зафіксовано 21 нещасний випадок з дітьми.
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36 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.
«Від протиправних дій постраждало 12 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, зґвалтування, пограбування, шахрайство та інше», - розповіли в поліції.
До цього ми повідомляли, що стрімке поширення вірусу серед дітей стало приводом до того, що на карантин пішли ще деякі шкільні класи та дитсадівські групи В Одесі. Про це в ході брифінгу розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.
За її словами, зараз на самоізоляцію через COVID - 19 переведено 37 шкільних класів і шість груп у дитячих садках.
"Ця цифра постійно змінюється. Так, з понеділка вже впоралися з виниклими труднощами і знову сіли за парти сім класів. На сьогоднішній день школи працюють на повну силу. Ті, кому це зручно і необхідно за медичними показниками, навчаються дистанційно, це близько 300 учнів», — заявила Олена Буйневич.
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