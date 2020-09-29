Баскетбольний матч на одеському майданчику завершився побоїщем
Бійка спалахнула в понеділок, 28 вересня, під час товариського матчу між командою Одеси та Тернополя. Відповідне відео оприлюднили в мережі, передає Politeka.net,
Все почалося з того, що центровий "Тернополя" Максим Сандул у боротьбі за підбір вдарив по голові одеського захисника Юрія Кондракова. За товариша по команді заступився Американський новачок одеситів Баден Джаксом, який отримав від Сандула в щелепу після чого і розгорілися пристрасті.
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Судді прийняли рішення розвести суперників і достроково завершити спаринг за рахунку 66: 64 на користь Тернополя.
Як повідомила прес-служба баскетбольного клубу "Динамо Одеса", після бійки Баден Джаксом був госпіталізований в лікарню для обстеження.
До цього ми повідомляли, що в Одесі мати в неадекватному стані побила 2-річну дитину прямо на дитячому майданчику.
Хлопчика з травмами госпіталізували в лікарню.
За словами керівника служби у справах дітей Юлії Нікандрової, в Київському районі міста на вулиці Академія Глушко мати в стані дикої агресії почала бити свою дитину. Це помітили небайдужі перехожі, які викликали поліцію.
Дитину в стресі доставили в лікарню по швидкій. Там лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.
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