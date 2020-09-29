Баскетбольний матч на одеському майданчику завершився побоїщем

Бійка спалахнула в понеділок, 28 вересня, під час товариського матчу між командою Одеси та Тернополя. Відповідне відео оприлюднили в мережі, передає Politeka.net,

Все почалося з того, що центровий "Тернополя" Максим Сандул у боротьбі за підбір вдарив по голові одеського захисника Юрія Кондракова. За товариша по команді заступився Американський новачок одеситів Баден Джаксом, який отримав від Сандула в щелепу після чого і розгорілися пристрасті.

Судді прийняли рішення розвести суперників і достроково завершити спаринг за рахунку 66: 64 на користь Тернополя.

Як повідомила прес-служба баскетбольного клубу "Динамо Одеса", після бійки Баден Джаксом був госпіталізований в лікарню для обстеження.

До цього ми повідомляли, що в Одесі мати в неадекватному стані побила 2-річну дитину прямо на дитячому майданчику.

Хлопчика з травмами госпіталізували в лікарню.

За словами керівника служби у справах дітей Юлії Нікандрової, в Київському районі міста на вулиці Академія Глушко мати в стані дикої агресії почала бити свою дитину. Це помітили небайдужі перехожі, які викликали поліцію.

Дитину в стресі доставили в лікарню по швидкій. Там лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.

Драка "команда на команду" в товарищеском матче Одессы и Тернополя "Товарищеский" матч БК Динамо Одесса и БК Тернопіль завершился настоящим побоищем! 😱😱😱 Таких драк в украинском баскетболе не было уже давно 🏀🥊 Видео прилагается💥 Gepostet von basket.com.ua am Montag, 28. September 2020

Нагадавши, учениці і мама влаштували бійку прямо в школі на Одещині, відео

Як повідомляла Politeka, агресивний підліток напав на охоронця в Одеському супермаркеті, відео: "пішов геть, бидло"

Також Politeka писала, що життя 13-річної дівчинки раптово обірвалося під Одесою: "грала з іншими дітьми"