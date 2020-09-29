Епідемія китайського вірусу абсолютно не відступає в Одеській області
Так в РНБО України знову ошелешили жителів Одещини новими зведеннями щодо захворюваності COVID-19 в регіоні, передає Politeka.net,
Так, за минулу добу в Одеській області було виявлено 271 новий випадок зараження. Кількість хворих знову зросла, адже за 28 вересня було зафіксовано на 68 випадків менше, а саме 203 випадки.
Загальна кількість хворих становить 13350 осіб. Невтішні показники і смертності.
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За добу від ускладнень викликаних вірусом померли 7 пацієнтів. Всього померли 198 жителів.
Кількість тих, що одужали за 29 вересня становить 2520.
Хворіють на даний момент 10639 і у 15134 підозрюють вірус.
До цього ми повідомляли, в Одесі готують нові ліжка для заражених вірусом.
В силу того, що інфекція, яка прийшла з Китаю, розвивається стрімкими темпами в Одесі і, як наслідок, погіршується епідеміологічна ситуація, в департаменті охорони здоров'я прийняли рішення підготувати нові місця для прийому хворих.
Як розповіла директор міськздраву Олена Якименко, для цих цілей необхідно розгорнути 30% ліжкового фонду міста, а це 715 ліжок.
За словами чиновниці, на даний момент не вистачає 265 ліжок.
Нагадавши, центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.
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Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.