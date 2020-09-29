З кожним днем ситуація з громадським транспортом в Одесі стає все більш напружена

Незважаючи на те, що в мерії пообіцяли ввести додатковий транспорту, який повинен розвантажити пасажиропотік на селищі Котовського, черги на зупинках утворюються просто гігантські.

Очевидці в соцмережах продовжують публікувати відео того, що відбувається, передає Politeka.net

Так, в телеграм-каналі з'явилося нове відео, зроблене у вівторок, 29 вересня.

"Таке відчуття, що з кожним днем ранкові черги стають тільки більше», - йдеться в публікації.

Крім того, очевидці розповіли, що тепер і в трамваях водії стали брати тільки сидячих пасажирів.

"5 трамвай теж почав брати тільки сидячих. Люди б'ються на вході в трамвай, відштовхують один одного. На Привозі все особливо погано, там завжди товкучка. Водіям доводиться кричати і іноді змушувати людей виходити, а якщо вони не виходять, то трамвай стоїть на місці», - кажуть одесити.

Нагадаємо, все почалося з того, що поліція почала масово штрафувати водіїв маршруток за перевезення стоячих пасажирів, в результаті шофери суворо обмежили кількість місць в салоні і стали брати тільки сидячих. Через це на зупинках утворилися величезні черги. Одесити поскаржилися, що їм доводиться годинами стояти, щоб дістатися на роботу.

У понеділок, у людей здали нерви і вони перекрили вулицю Заболотного та Дніпропетровську дорогу.

Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 29. September 2020

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