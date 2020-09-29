Скільки учнів відправили на карантин

Спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському військовому ліцеї, у зв'язку з чим деяких курсантів відправили на карантин

Як передає Politeka.net, про це в ході брифінгу повідомила директор міськздраву Олена Якименко.

За словами чиновниці, курсантам Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою провели ІФА-тестування на наявність антитіл до Covid-19. З 149 тестів чотири виявилися позитивними.

"Ті, хто отримав позитивні результати ІФА-тесту, відправлені на двотижневу самоізоляцію. За станом їх здоров'я спостерігають співробітники медичної служби ліцею. Відправлена заявка на проведення ним ПЛР-тестування", - заявила директор.



Станом на 29 вересня за добу в Одеській області було виявлено 271 новий випадок зараження. Кількість хворих знову зросла, адже за 28 вересня було зафіксовано на 68 випадків менше, а саме 203 випадки.

Загальна кількість хворих становить 13350 осіб. Невтішні показники і смертності. За добу від ускладнень викликаних вірусом померли 7 пацієнтів. Всього померли 198 жителів.

Кількість ти, що одужали за 29 вересня становить 2520.

Хворіють на даний момент 10639 і у 15134 підозрюють вірус.

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За словами директора міськздраву Олени Якименко, з 17 серпня було обстежено 5 732 іногородніх студента. Тестування проводили дві міські медзаклади-центр медико-санітарної допомоги №12 та міська студентська поліклініка.

Чиновниця стверджує, що ІФА-тестування проводили безкоштовно, за рахунок міського бюджету.

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