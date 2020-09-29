Автомобілістів попередили про небезпечні ділянки на трасі Одеса-Київ починаючи з 29 вересня і протягом наступних 5 днів
Як передає Politeka.net, така інформація з'явилася на сайті Укравтодору.
Зокрема, з 29 вересня відбиратимуть зразки дорожнього полотна для досліджень стану дорожнього покриття траси державного значення М-05 Київ - Одеса. Відбір проводитиметься в Кіровоградській області.
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"Дана процедура необхідна для того, щоб замовити виготовлення проекту капітального ремонту, який запланований службою на наступний, 2021 по всій протяжності в межах Кіровоградської області», - йдеться в повідомленні.
В Укравтодорі закликали водіїв транспорту бути особливо уважними на трасі Одеса-Київ протягом наступних 5 днів.
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ДТП сталася ввечері на вихідних у Білгород-Дністровському районі.
Як повідомили в патрульній поліції, на в'їзді в село Шабо зіткнулися два автомобілі, в результаті удару загинув один з водіїв.
За попередньою інформацією, водій позашляховика " Mitsubishi Outlander "скоїв дотичне зіткнення із зустрічним автомобілем" ВАЗ", в результаті чого іномарку відкинуло на кам'яний вказівний знак з назвою населеного пункту. Від отриманих травм 48-річний водій позашляховика загинув на місці.
43-річний водій "ВАЗа" з двома пасажирами - дружиною і 16-річною дочкою, не постраждали.
Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії
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