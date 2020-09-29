В Одесі надійшла скарга на один з дитячих садків

Зокрема, батьки поскаржилася на дитячий майданчик, який знаходиться в аварійному стані. Також вони розповіли про регулярні побори, які вимагають працівники дитсадка №222, розташованому за адресою вулиці Інглезі, 1а. Про це вони написали на сайті Єдиного центру звернення громадян, передавати Politeka.net

За словами стривожених батьків, територія дитячого садка знаходиться в занедбаному стані. Майданчики для прогулянок дітей загрожують їхньому здоров'ю.

"При цьому, адміністрацією саду постійно, фактично в ультимативній формі, організовується збір так званих "благодійних" внесків: на проведення ремонту, на господарські потреби, на подарунки завідуючої і працівників закладу та інші", - розповіли одесити.

Додамо, що дитячий садок №222 відкрили в 1986 році. Востаннє установі виділяли майже мільйон гривень на капітальний ремонт приміщень у 2019 році.

До цього ми повідомляли, що стрімке поширення вірусу серед дітей стало приводом до того, що на карантин пішли ще деякі шкільні класи та дитсадівські групи В Одесі. Про це в ході брифінгу розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

За її словами, зараз на самоізоляцію через COVID - 19 переведено 37 шкільних класів і шість груп у дитячих садках.

"Ця цифра постійно змінюється. Так, з понеділка вже впоралися з виниклими труднощами і знову сіли за парти сім класів. На сьогоднішній день школи працюють на повну силу. Ті, кому це зручно і необхідно за медичними показниками, навчаються дистанційно, це близько 300 учнів», — заявила Олена Буйневич.

Нагадаємо, що дівчинка з блакитними очима безвісти пропала під Одесою: фото і прикмети

А ще Politeka писала, що життя молодої дівчини трагічно обірвалося на залізниці в Одесі, відео: що відомо

Також Politeka повідомляла, що таємні пологи призвели до трагедії на одеському курорті: "приховувала вагітність від усіх"