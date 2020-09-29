В Одесі надійшла скарга на один з дитячих садків
Зокрема, батьки поскаржилася на дитячий майданчик, який знаходиться в аварійному стані. Також вони розповіли про регулярні побори, які вимагають працівники дитсадка №222, розташованому за адресою вулиці Інглезі, 1а. Про це вони написали на сайті Єдиного центру звернення громадян, передавати Politeka.net
За словами стривожених батьків, територія дитячого садка знаходиться в занедбаному стані. Майданчики для прогулянок дітей загрожують їхньому здоров'ю.
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"При цьому, адміністрацією саду постійно, фактично в ультимативній формі, організовується збір так званих "благодійних" внесків: на проведення ремонту, на господарські потреби, на подарунки завідуючої і працівників закладу та інші", - розповіли одесити.
Додамо, що дитячий садок №222 відкрили в 1986 році. Востаннє установі виділяли майже мільйон гривень на капітальний ремонт приміщень у 2019 році.
До цього ми повідомляли, що стрімке поширення вірусу серед дітей стало приводом до того, що на карантин пішли ще деякі шкільні класи та дитсадівські групи В Одесі. Про це в ході брифінгу розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.
За її словами, зараз на самоізоляцію через COVID - 19 переведено 37 шкільних класів і шість груп у дитячих садках.
"Ця цифра постійно змінюється. Так, з понеділка вже впоралися з виниклими труднощами і знову сіли за парти сім класів. На сьогоднішній день школи працюють на повну силу. Ті, кому це зручно і необхідно за медичними показниками, навчаються дистанційно, це близько 300 учнів», — заявила Олена Буйневич.
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