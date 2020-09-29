В Одесі та області, як і прогнозували синоптики, різко погіршилися погодні умови

Небо затягнуло грозовими хмарами і в багатьох районах полив сильний дощ, а місцями і з градом.

Знімки і відео негоди публікують місцеві жителі в соцмережах, передає Politeka.net

Так, наприклад, з самого ранку дощем накрило Ізмаїльський район.

А в місті Сарата, жителі повідомляють про зливу з градом.

Похмурі хмари насунулися на Біляївку і Теплодар.

У самій Одесі також пішла злива з грозою і блискавкою.

Синоптики оголосили по Одесі та області штормове попередження.

Так, у вівторок, 29 вересня, прогнозується істотне погіршення погоди: зливи, грози і шквальний вітер, з поривами до 18 метрів в секунду.

По Одесі вночі без істотних опадів, вранці і вдень значний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 9-17 м/с.

Температура вночі 16-18 °С, вдень 20-22 °С.

Температура морської води 19-20.

Синоптики просять громадян під час розгулу стихії триматися подалі від дерев, рекламних щитів і ліній електропередачі. Поблизу великих дерев не варто паркувати автотранспорт. У разі дуже сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті. У житловому приміщенні слід закрити всі вікна, забрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Обещанный дождь в Одессе Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 29. September 2020

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