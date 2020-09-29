Ситуація з громадським транспортом в Одесі продовжує погіршуватися

У той же час, поки одні маршрутки їздять напівпорожні, інші, навпаки, забиваються людьми до межі, що аж двері не закриваються.

Фотографії того, що відбувається розмістило місцеве видання УСІ .

Одесити розповіли, що незважаючи на карантин і обмеження в транспорті, їм необхідно добиратися на роботу і навчання, тому доводиться їздити в таких умовах.

"Я не боюся заразитися коронавірусом. Мені потрібно їхати на роботу і заробляти гроші. Якщо хочете, щоб люди не набивалися, пустіть більше маршруток, – каже одеситка.

Студенти також обурені-їм потрібно добиратися на навчання.

"Я стою вже півгодини, чекаю 121 маршрутку. Ви ж бачите, що вони всі забиті, а у мене через годину пари в університеті починаються. Я точно сьогодні запізнюся", - обурився учень.

"Я розумію, що карантин і обмеження. Але мені на Таїрове потрібно дістатися, Ви уявляєте скільки зараз туди буде коштувати таксі? Звичайно, я залізу в цю маршрутку і буду стояти на одній нозі. А що робити?"- розповіла ще одна мешканка, яка спробувала влізти в переповнену маршрутку.

Незважаючи на те, що в мерії пообіцяли ввести додатковий транспорт, який повинен розвантажити пасажиропотік на селищі Котовського, черги на зупинках утворюються просто гігантські.

Так, 29 вересня, з'явився новий кадр величезної черги на селищі Котовського.

Раніше ми повідомляли, що в Одесій області Китайський вірус стрімко забирає життя людей.

Так, за минулу добу в Одеській області було виявлено 271 новий випадок зараження. Кількість хворих знову зросла, адже за 28 вересня було зафіксовано на 68 випадків менше, а саме 203 випадки.

Загальна кількість хворих становить 13350 осіб. Невтішні показники і смертності.

За добу від ускладнень викликаних вірусом померли 7 пацієнтів. Всього померли 198 жителів.

Кількість одужали за 29 вересня становить 2520.

Хворіють на даний момент 10639 і у 15134 підозрюють вірус.

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