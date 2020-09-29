В Одесі схопили зухвалого грабіжника, який скоїв 17 крадіжок за три місяці

Подробиці розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

За словами копів, вони викрили чоловіка, який вкрав 17 велосипедів у жителів Одеси. І це тільки за період в три місяці.

39-річний зловмисник, у якого вже є судимість за крадіжку, орудував у під'їздах багатоповерхівок і на місцях паркування біля магазинів і банківських установ Київського району Одеси.

«На велосипеди, залишені власниками без захисних засобів, він просто сідав і їхав.» ,- розповіли в поліції.

Крім того, якщо на транспортному засобі були, протиугінні троси і замки, то їх зловмисник просто зрізав або зривав. Вкрадене він тут же збував.

Тепер чоловік затриманий і поміщений в СІЗО.

За повторні крадіжки він може виклопотати тюремний термін на 5 років.

До цього ми повідомляли, в Одесі на гарячому спіймали злісного викрадача кабелю зв'язку.

Інцидент трапився на території Державного підприємства в Суворовському районі Одеси.

Копи отримали сигнал про те, що чоловік зрізає кабель і оперативно виїхали на місце злочину. Вони прибули в той момент, коли зловмисник вже упакував награбоване в сумку і збирався сховатися. Правоохоронці його затримали.

Викрадачем виявився 28-річний місцевий житель. У нього вилучили сотні метро кабелю зв'язку та за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває, чоловік перевіряється на причетність до аналогічних правопорушень.

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