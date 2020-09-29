Одеса стала новим центром поширення епідемії китайського вірусу в Європі, як до цього було з Уханем

До такої думки прийшли журналісти всесвітньо відомого американського видання The Washington Post.

Все літо майже у всіх нічних клубах Одеси проходили багатолюдні вечірки і це призвело до спалаху захворюваності по всій країні, так як туристи поверталися додому і привозили інфекцію.

У статті журналісти описали один з випадків з одеським таксистом Ігорем Трофимчуком, який організував святкування дня народження своєї мами в санаторії Затоки.

Під час іменин літня жінка підхопила небезпечну недугу і померла від запалення легенів через кілька тижнів. Сам Ігор теж заразився вірусом, але вижив.

У той же час одеський волонтер з благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова розповіла, що Ігор Трофимчук – батько хлопця, який загинув на пожежі в коледжі на Троїцькій в грудні місяці минулого року.

Станом на 29 вересня за добу в Одеській області було виявлено 271 новий випадок зараження. Кількість хворих знову зросла, адже за 28 вересня було зафіксовано на 68 випадків менше, а саме 203 випадки.

Загальна кількість хворих становить 13350 осіб. Невтішні показники і смертності. За добу від ускладнень викликаних вірусом померли 7 пацієнтів. Всього померли 198 жителів.

Кількість одужали за 29 вересня становить 2520.

Хворіють на даний момент 10639 і у 15134 підозрюють вірус.

Нагадавши, центр китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус завдає нового удару по Одеській області, школи закриваються одна за одною: "майже 1500 дітей..."

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.