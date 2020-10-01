В Одеській області учень-старшокласник намагався себе зарізати прямо в школі

Про кричущий інцидент, який трапився в одній зі шкіл міста Кілії, розповіли в регіональному управлінні поліції, передає Politeka.net

За словами правоохоронців, під час занять 15-річний учень вийшов з класу і в шкільному коридорі наніс собі тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення шиї.

На щастя, спроба самогубства була невдалою, школяра вчасно помітили, надали першу допомогу і відправили в лікарню. Лікарі кажуть, що загрози для життя потерпілого немає.

Тим часом у поліції зазначили, що десятикласник намагався вчинити суїцид через неприязне ставлення з боку педагога. У школі слідчі продовжують опитувати учнів і вчителів.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

До цього ми повідомляли, що в Одесі неадекватний підліток з незрозумілих причин напав на викладача.

Інцидент зафіксували на території Одеського коледжу академії харчових технологій.

За словами очевидців, малолітній неадекват без сорочки заліз на машину викладача, почав бити її кулаками і стрибав по ній. Коли з'явився власник авто, то буян напав на нього.

Однак викладач заламав руки хулігану і тримав, як стверджують очевидці, до тих пір, поки не приїдуть правоохоронці.

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