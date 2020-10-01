В одному з районів Одеси сталася пожежа, яку видно за кілька кілометрів

Подія трапилася вдень, у четвер, 1 жовтня, на 11-й станції Великого Фонтану. Кадри пожежі розмістили очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net

На них видно, що будівля повністю охоплена полум'ям і дим від пожежі видно за кілька кілометрів від місця загоряння. Жителі сусідніх мікрорайонів зняли на камеру дим, який помітний над 10 і 11 станціями Великого Фонтану.

За інформацією регіонального ДСНС, загорілося дві житлові будівлі на Фонтанській дорозі, 141 площею 120 кв.метрів.

Спочатку загорілася господарська споруда, а потім вогонь перекинувся на житловий будинок.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

На місці працювали три підрозділи рятувальників.

Місцеве видання "Думська «повідомляє, що минулого року власники згорілого будинку отримали дозвіл на будівництво чотириповерхової будівлі магазину»з приміщеннями обслуговування населення".

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За словами пожежників, рано вранці, в службу порятунку " 101 " надійшов сигнал про загоряння літніх будиночків рибалок на території причалу №129.

Прибулі на місце співробітники ДСНС побачили, що вогонь поглинув вже 4 будиночка і продовжував поширяться. У зв'язку із загрозою рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.

Локалізувати пожежу вдалося лише о 7:09, а повністю загасити – о 08: 05. Загальна площа склала 800 кв. м.

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