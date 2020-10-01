В ОЗУ входили 11 осіб і 6 спільників

В Одеській області затримано угруповання, яке займалося розкраданнями палива з цистерн на залізниці

Як повідомили в обласній прокуратурі, до складу ОЗУ входили 11 осіб і 6 їхніх спільників, які налагодили схему з розкраденої нафтопродуктів з резервуарів «Укрзалізниці», передає Politeka.net

Зокрема, вони зливали паливо на базах ПММ на станціях "Одеса-Сортувальна», «Застава-1»і "Чорноморськ – Порт".

«До прибуваючих автоцистернам приєднували шланг, за допомогою якого пальне перекачували в бочки. Вкрадене пальне надалі продавали", - розповіли в прокуратурі.

Також в ході слідства з'ясувалося, що в схемі замішані чиновники і робітники «Укрзалізниці», перевізники, а також два депутати сільрад в Одеській області.

В ході обшуків силовики виявили у фігурантів справи понад 700 тис. грн, 17,5 тис. дол, 62 тонни дизельного палива, автомобілі для його перевезення і документи чорної бухгалтерії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 255, ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України – «створення злочинної організації, привласнення, розтрата майна, службове підроблення, підробка документів».

Раніше ми повідомляли, що на Одеській залізниці організували грандіозну корупційну схему, а гроші при відмиванні складали в холодильник.

За даними прес-центру СБУ, чиновники штучно створили у філії» Одеська залізниця «держпідприємства» Укрзалізниці " завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Під приводом необхідності вони залучили комерційні структури, які монополізували цей сегмент ринку.

Співробітники СБУ відкрили кримінальне провадження і вже зафіксували виведення понад 4 млн гривень через рахунки фіктивних фірм. Ці гроші були привласнені організаторами та учасниками корупційної схеми.

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