В Одеській області 16-річний хлопчик ліг під колеса поїзда і загинув страшною смертю

Це сталося поблизу станції вигода в Біляївському районі, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як розповіли правоохоронців, юнак мав проблеми зі здоров'ям і неодноразово висловлював наміри покінчити з життям.

У трагічний для нього день, він сам ліг на залізничні колії і при наближенні поїзда не відреагував на сигнал машиніста. Від отриманих ран дитина загинула на місці.

Обставини події встановлюються.

Днем раніше, учень-старшокласник намагався себе зарізати прямо в школі.

Кричущий інцидент трапився в одній зі шкіл міста Кілії Одеської області.

Під час занять 15-річний учень вийшов з класу і в шкільному коридорі наніс собі тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення шиї.

На щастя, спроба самогубства була невдалою, школяра вчасно помітили, надали першу допомогу і відправили в лікарню. Лікарі кажуть, що загрози для життя потерпілого немає.

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Трагічний інцидент на залізниці біля Ленпоселка трапився вдень у понеділок.

За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.

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