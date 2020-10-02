У п'ятницю, 2 жовтня, в центрі Одеси перекриють рух траснпорта

Про це повідомили в патрульній поліції, передає Politeka.net

Причина перекриття пов'язана з проведенням кінопоказу на Потьомкінських сходах, який відбудеться о 19.00 і завершиться о 23.00.

Зокрема, рух буде обмежено по вулиці Приморській (від військового спуску до Митної площі), вулиці Канатній кут Карантинного спуску, вулиці Буніна кут польського спуску. Зупинки громадського транспорту "морський вокзал" на вул.Приморській будуть перенесені на 200 м вперед по ходу руху.

Відзначимо, що в рамках XI Одеського міжнародного кінофестивалю 2 жовтня 2020 року на Потьомкінських сходах відбудеться показ німого художнього фільму «Голем, як він прийшов у світ».

У поліції закликали водіїв планувати свій маршрут заздалегідь.

А тим часом синоптики повідомили, що в п'ятницю 2 жовтня в Одесі очікуються опади, а також похолодання. Про це попередили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, в Одесі весь час стоятиме похмура погода, вдень Хмари ненадовго розсіяться, щоб ввечері знову з'явитися. Вночі, можливо, пройде дощ. З ранку і до завершення дня синоптики опадів не прогнозують.

Вітер південний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі на градусниках покаже +12 +14, вдень+19 + 21 градусів.

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