Родичі шукають свідків трагічної ДТП на трасі Київ-Одеса
Аварія трапилася в суботу, 29 вересня, в проміжку між 5-6 ранку в 100 кілометрах від Одеси, біля Рів'єри. Про це йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua, передає Politeka.net
На узбіччі стояла вантажівка без габаритів, коли в неї врізався Мерседес Спринтер. Водій від удару отримав несумісні з життям травми і помер на місці.
Як стало відомо, його вагітна дружина після стресу втратила дитину і тепер вона просить жителів Одеської області допомогти встановити реальну картину того, що відбувається.
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Не так давно ми повідомляли, що під Одесою компанія молодих людей на іномарці потрапила в ДТП з трагічними наслідками.
Аварія трапилася біля одеського промринку "Сьомий кілометр" в Овідіопольському районі.
Копи розповіли, що 21-річний водій автомобіля Toyota Cresta не впорався з керуванням, в результаті машина злетіла в кювет, а потім перекинулася. У той момент в салоні перебувала молода компанія з шести чоловік, всім було від 18 до 21 року.
Від удару 18-річний пасажир автомобіля загинув на місці, 19-річний помер у лікарні. Решта хлопців вижили, але знаходяться з різними травмами в лікарні.
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