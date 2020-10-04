У центрі Одеси загорівся багатоповерховий житловий будинок

НП сталася рано вранці в неділю, 4 жовтня, на вулиці Новосельського, 97, передає  Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ДСНС.

За інформацією відомства, близько п'ятої ранку в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на другому поверсі в триповерховому житловому.

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Вогнеборці гасили пожежу практично цілу годину.  За цей час встигло вигоріти 70 квадратних метрів.

З палаючої квартири пожежники винесли молоду дівчину і її собаку.  21-річна одеситка госпіталізована в лікарню у важкому стані, з собакою все в порядку.

Від ДСНС залучалися 7 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу.

Також на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини загоряння. 

До цього ми повідомляли, що під час грози блискавка влучила в купол старовинного храму і він загорівся. НП сталася вранці на вихідних в селі Гетьманівка Савранського району.

За інформацією управління ДСНС в Одеській області, рятувальники після отримання сигналу про те, що трапилося швидко прибули на місце, впоралися з вогнем і не дали йому охопити весь храм.

На щастя, ніхто не постраждав, внутрішні приміщення храму вціліли.

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