На минулих вихідних в Одесі сталося дві серйозні ДТП, в одному постраждала дитина, у другому загинув глухонімий чоловік

Про це повідомили місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців, передає Politeka.net

Так, в неділю, 4 жовтня, на Миколаївській дорозі зіткнулися дві іномарки. За даними свідків, водій Renault Scenic врізався на швидкості з Audi Q7. В результаті ДТП травми отримали 25-річна жінка і 2-річний хлопчик. Вони знаходилися в салоні Renault. Їх госпіталізували в лікарню.

Ще одна аварія вже з трагічними наслідками трапилася близько 9 години вечора на вулиці Паустовського навпроти автозаправки WOG.

Як розповіли свідки того, що сталося, автомобіль Toyota Rav4 намагався проскочити на червоний і збив мопед. Чоловік від отриманих травм помер на місці події.

"Цей хлопець був позбавлений слуху і голосу. Він працював в "Таврії" Суворовській у відділі овочів і фруктів", - розповіли очевидці.

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Аварія трапилася в суботу, 29 вересня, в проміжку між 5-6 ранку в 100 кілометрах від Одеси, біля Рів'єри.

Вантажівка без габаритів стояла на узбіччі, коли в неї врізався Мерседес Спринтер. Водій загинув на місці, а його вагітна дружина після стресу втратила дитину

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