Це не перший випадок!

Мертвих дельфінів все частіше стало викидати на Одеське узбережжя

Так, чергову страшну знахідку виявили одесити в неділю, 4 жовтня. Про це вони повідомляють в мережі, оприлюднивши відео з місця події, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Дельфіна знайшли вже мертвим на пляжі біля кафе "Санторіні". Причина смерті ссавця на даний момент з'ясовується.

Нагадаємо, що це не перший випадок. Так, минулого місяця тушку морського мешканця виявили жителі Чорноморська. Ще раніше мертвого дельфіна викинуло штормом на Собачий пляж.

А тим часом синоптики повідомили, що новий тиждень принесе в Одесу сиру і дощову погоду.

У понеділок, 5 жовтня в Одесі буде мрячити дощ.

Температура повітря вранці складе 16-18 °С, ближче до обіду відмітка на термометрі підніметься до 20-22 °С.

У вівторок і середу 6 і 7 жовтня в Одесі триматиметься похмура погода, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5-7 метрів в секунду. Вночі похолодає до 12-17 °С, вдень температура підніметься близько 21-26 °С.

У четвер, 8 жовтня, на місто насунеться дощовий фронт. За даними синоптиків, дощ буде йти весь час. Вдень він посилиться, а до вечора ослабне. Вітер змінних напрямків, 3-7 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 17-18 °С, вдень — 19-22 °С.

Gepostet von Vlad Zinkovsky am Sonntag, 4. Oktober 2020

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