Центральна виборча коммісія (ЦВК) зняла з виборів в Одесі Філімонових, Зеленських і Саакашвілі

Мова йде про клонах.

Так, на сайті ЦВК повідомляється, що дожність мера Одеси зареєстрували 31 кандидата.

З них частина виявилися клонами рейтингових політиків. Зокрема, було зареєстровано чотири однофамільця "Філімонова" і всі вони мали ім'я "Олег".

Крім того, документи подали два "Зеленських" і один 30-річний Саакашвілі Міхеїл Володимирович, який балотувався від Партії "Блок Міхеїла Саакашвілі".

До цього, Одеська областна організация "Слуги народу" поскаржилася на те, що місцевий територіальний виборчком не перевіряє подані документи кандидатів, в результаті чого були розпочаті додаткові перевірки, які завершилися тим, що реєстрацію всіх перерахованих вище клонів вирішили скасувати.

Причиною назвали те, що в їхніх документах немає інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори.

Також ЦВК дійшла висновку, що тут є ознаки введення виборців в оману шляхом реєстрації так званих "клонів".

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

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