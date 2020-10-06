В Одесі поліція веде пошуки 17-річної дівчини, яка зникла пізно ввечері

Подробиці повідомили в регіональному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

Відомо, що Софія Заренко, 2003 року народження, вчора пізно ввечері 5 жовтня, вийшла з дому і з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети зниклої: зріст 170 см, худорлява. Була одягнена в чорний светр, бежеві штани, білі кросівки.

У поліції зазначили, що при собі дівчина мала чорний рюкзак і поясну рожеву сумку-бананку.

"Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати зникла Софія Заренко, просять телефонувати до Шевченківського ВП за телефоном (048) 779-49-67 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні.

До цього ми повідомляли, що минулого тижня в Одеській області пропали 21 дитина.

Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 28 вересня по 4 жовтня поточного року.

У поліції вказали, що 19 дітей були повернуті батькам, пошуки ще двох тривають на даний момент.

Крім того, за цей період зафіксовано 22 нещасний випадок з дітьми.

33 особи були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

«Від протиправних дій постраждало 8 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, зґвалтування, пограбування, шахрайство та інше», - розповіли в поліції.

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