В Одеській області пожежа знищила склад сіна і автомобіль
Вогняна НП сталася пізно ввечері, 5 жовтня в селі Новокальчево Березівського району Одеської області. Про це повідомили в регіональному управлінні ДСНС, передає Politeka.net
Так, рятувальникам надійшов сигнал про загоряння надвірної споруди на вулиці Парковій.
По прибуттю вони виявили, що вогонь охопив тюки з сіном вагою 15 тонн, а також легковий автомобіль Mitsubishi.
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Вогнеборці пожежу локалізували о 00:49 та ліквідували її о 01: 40 на загальній площі 200кв.
На щастя, в результаті НП загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі на даний момент встановлюється.
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси загорівся багатоповерховий житловий будинок. НП сталася рано вранці в неділю, 4 жовтня, на вулиці Новосельського, 97.З палаючої квартири пожежники винесли молоду дівчину і її собаку. 21-річна одеситка госпіталізована в лікарню у важкому стані, з собакою все в порядку.
Також ми писали, що масштабна пожежа охопила рибальський причал в районі Чорноморки.
Прибулі на місце співробітники ДСНС побачили, що вогонь поглинув вже 4 будиночка і продовжував поширяться. У зв'язку із загрозою рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.
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