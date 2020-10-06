В Одесі на селищі Котовського величезна тополя впала прямо на автомобільну парковку
Подія трапилася рано вранці у дворі будинку на вулиці Марсельська, 25.
Кадри з місця НП розміщують очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net.
Причиною падіння дерева став поривчастий вітер.
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За попередніми даними, розбито щонайменше шість автомобілів. В результаті події ніхто не постраждав.
А тим часом синоптики повідомили, що у вівторок і середу 6 і 7 жовтня в Одесі триматиметься похмура погода, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5-7 метрів в секунду. Вночі похолодає до 12-17 °С, вдень температура підніметься близько 21-26 °С.
У четвер, 8 жовтня, на місто насунеться дощовий фронт. За даними синоптиків, дощ буде йти весь час. Вдень він посилиться, а до вечора ослабне. Вітер змінних напрямків, 3-7 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 17-18 °С, вдень — 19-22 °С.
Не так давно ми повідомляли, що величезна гілка впала прямо на дитячий майданчик у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Малиновського, 45.
Як розповіли очевидці, в цей момент там грала дітвора, і тільки дивом ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, що потужне дерево звалилося в центрі Одеси, постраждали мешканці: кадри того, що відбувається
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